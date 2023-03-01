وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدرسة المصرية اليابانية.. صور

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، خلال زيارة وفد من موجهى إدارة الحامول التعليمية للمدرسة، لتبادل الخبرات بين مدارس التعليم العام، والمدرسة المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، والدكتورة ولاء الدرى، مديرة المدرسة، والخبير اليابانى، مستر تاكاشى ايتو، ومصباح عسكر، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعى التوكاتسو بالمدرسة، أيمن شعبان، وإكرامى أبو زيد، وأحمد محسن.

يأتى ذلك فى إطار حرص المدارس المصرية اليابانية على تطبيق رؤية مصر 2030 فى تطوير التعليم، وفى إطار تبادل الخبرات ودعم المجتمع المحلى والمنظومة التعليمية استقبلت المدرسة اليوم وفدا رفيع المستوى من إدارة الحامول التعليمية مكون من 5 موجهين، و10 مديرى المدارس، تحت قيادة مدير التعليم الابتدائى بادارة الحامول، عزة عبد القادر.

تعرف الوفد خلال الزيارة على سير اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية، والتعرف عن قرب على أنشطة التوكاتسو، والتى تتميز بل وتنفرد بها مدارسنا، وحرصت إدارة المدرسة على تقديم الدعم التام للوفد، بالإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم من خلال عقد لقاء مفتوح مع مدير المدرسة، الدكتورة ولاء الدرى، والخبير اليابانى، مستر تاكاشى ايتو.

وأثنى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على انضباط المدرسة المصرية اليابانية، وأهمية تطبيق فلسفة التوكاتسو فى مدارسهم.