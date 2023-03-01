وصول أول سفينة سياحية أجنبية لليابان بعد توقف 3 سنوات بسبب فيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن السفينة السياحية "أماديا" التي رست في ميناء شيميزو بمدينة شيزوكا الكائنة بوسط اليابان هي الأولى من بين 212 سفينة من المقرر أن تصل إلى البلاد خلال عام 2023.

وتحمل السفينة أماديا - التي تديرها شركة فونيكس رايشين الألمانية - على متنها ما يقرب من 500 راكب و 300 من طاقمها، وقد رست في الميناء حوالي الساعة 8 صباحا. وبدأ الركاب في النزول بعد الساعة 9 صباحا بعد الانتهاء من الفحوصات الصحية على متن الطائرة.

وقررت الحكومة اليابانية في نوفمبر الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد حصتها في سوق الرحلات البحرية المربحة بعد أن بدأت دول في أوروبا وأمريكا الشمالية في إعادة فتح أبوابها اعتبارا من يونيو 2021.