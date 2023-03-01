اليوم السابع
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وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بعد التشغيل التجريبى

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:50 م
وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بعد التشغيل التجريبى المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

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تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بعد التشغيل التجريبي للمحطة لمتابعة الأعمال، يرافقه رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والشركة المشغلة للمحطة.

وتعتبر أهم مشروعات النقل البحرى الجارى تنفيذها، حيث يشهد الوزير دخول إحدى السفن العملاقة إلى أرصفة المحطة وتنزيل الحاويات من السفينة بواسطة أوناش الساحة العملاقة

وشغلت وزارة النقل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهى احدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، حيث استقبلت المحطة 500 حاوية صادر ودخول و 3 سفن ، مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير.

و تعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2500 مترا طوليا وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 اكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (1)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (2)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (3)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (4)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (5)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (6)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (7)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (8) 
محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (9)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (10)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (11)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (12)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (13)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (14)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (15)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (16)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (17)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (18)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (19)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (20)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (21) 
محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (22)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (23)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (24)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (25)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (26)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (27)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (28)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (29)
 

 

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (30)
 

 


محطة تحيا مصر

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محطة تحيا مصر متعددة الأغراض



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