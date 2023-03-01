وزير النقل: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الإسكندرية أنشئت بشركات مصرية بالكامل

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، ان محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تم تشغيلها تجريبى منذ شهر، وحاليا نستقبل بعض المراكب لاختبار أوناش المحطة وأإنظمة تشغيل المحطة، مشيرا إلى أن المحطة هى محطة ذكية ونظيفة تعمل لاستقبال جميع أنواع البضائع، واستغرق الانشاء سنتين فى اأعمال إنشائها.

وأضاف وزير النقل خلال تفقده المحطة اليوم، سيتم افتتاح المحطة بعد عيد الفطر بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسندعوا كل المصريين لرؤية محطتهم، مشيرا إلى أن المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.

وأشار وزير النقل، إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تم إنشائها بواسطة شركات مصرية وباستشارى مصرى، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركة عالمية، مشيرا إلى أن المركب الموجودة حاليا بالمحطة هى أكبر مركب تدخل ميناء الإسكندرية منذ إنشائها.

وقال الوزير، إنه كانوا ينقصنا فى موانئ مصر تجارة الترانزيت، وده الذى تم العمل عليه، وهو ما عملت عليه الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، من خلال بناء ارصفة جديدة وبأعماك كبيرة تستوعب حجم السفن، لتكون مصر مركزا من مراكز التجارة واللوجيستيات بالعالم.

ولفت وزير النقل أن مصر اقتصادها ينمو بشكل كبير، ولديها ما يؤهلها لتكون مركز عالميا للتجارة واللوجيستيات، ونملك الآن شبكات متنوعة من القطارات والطرق وغيرها وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2500 مترا طوليا وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 أكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.