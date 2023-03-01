وزير النقل: اليوم السابع منصة كبيرة ونعتمد عليها فى توضيح الحقائق

كتب سيد الخلفاوى

أشاد المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، بجريدة اليوم السابع، قائلا: اليوم السابع منصة كبيرة ومحترمة وتعمل على ايضاح الحقائق وتوضيح ما تبذله الدولة من جهود ومشاريع لها مردود اقتصادى، على الدولة.

وأضاف وزير النقل ردا على سؤال اليوم السابع خلال جولته بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض ب ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء، أنه على الإعلام توضيح رؤية الدولة للمواطن، وابراز ما تم على أرض الواقع من مشاريع قومية تنعكس على الاقتصاد المصرى وتدعمه وتقويه، ومنا ما تم من تطوير بميناء الإسكندرية.

وأشار وزير النقل أن رؤية الإعلام عبر زيارته الميدانية للمشاريع توضح الصورة للجمهور وتبين ما قامت به الدولة من مشاريع، لافتا إلى أن مصر كان لديها 15 ميناء والأن لديها 17 ميناء بعد انشاء مينائين جديدين واحد على البحر المتوسط والأخر على البحر الأحمر، وتم مضاعفة حجم وأطوال الأرصفة لتصبح 90 كم بالإضافة إلى تعميق غاطس الأرصفة ل 17 مترا.

وقال الوزير: كان لدينا 15 ميناء وأضفنا 2 ميناء جديدين، ونطور فى الموانئ القديمة، والجديد فى منطقة جربوب، وهى من الموانئ الواعدة للإستثمار، وبه 5 كم ارصفة بتنفذ وجار استكمالها منها محطة للحبوب، ومشروع كبير لغنتاج الهيدرجين الاخضر، وسيكون من الموانئ الكبيرة الواعدة، بالاضافة إلى ميناء برنيس، وهو ميناء جديد موجود أقصى الجنوب الشرقى فى مصر على البحر الأحمر، ونفذته القوات المسلحة وتساهم الوزارة فى إدارته.