اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يزور إسرائيل الأربعاء المقبل

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:03 م
وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يزور إسرائيل الأربعاء المقبل لويد أوستن
كتب محمد جمال

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسئول إسرائيلى وآخر أمريكى قولهما الأربعاء، إنه من المتوقع أن يقوم وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن بزيارة إسرائيل الأربعاء المقبل، تستمر ليومين، بحسب شبكة الشرق.

وقال الموقع إن زيارة أوستن لإسرائيل تأتى فى ظل استمرار جهود واشنطن لتهدئة التوتر في الضفة الغربية، كما تأتي على خلفية تصاعد القلق في إسرائيل والولايات المتحدة تجاه التقدم الكبير الذى أحرزته إيران في برنامجها النووى.

يذكرأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو قرية فلسطينية "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، بحسب سكاى نيوز عربية، وأكد برايس أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف، وطالب نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين برفض هذه التصريحات والتنصل منها علنا.

 
وأكد برايس على ضرورة تطبيق مخرجات اجتماع العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد.

لويد أوستن

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