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وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي.. فيديو

الأربعاء، 01 مارس 2023 06:29 م
وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي.. فيديو وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي
كتب محمود عبد الراضي

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شارك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في فعاليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي انطلقت بالعاصمة التونسية لتعزيز التعاون الأمني العربي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مؤكدا موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى.
 
 
 

الداخلية

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اخبار الداخلية

محمود توفيق

اللواء محمود توفيق

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