وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي.. فيديو

شارك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في فعاليات اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي انطلقت بالعاصمة التونسية لتعزيز التعاون الأمني العربي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مؤكدا موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومحاولات نشر الفتن والفوضى.
وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي.. فيديوالأربعاء، 01 مارس 2023 06:29 م
وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي
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