وزير الإنتاج الحربى يجرى جولة مفاجئة لمصنع حلوان للصناعات الهندسية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية داخل شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التى يحرص سيادته على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة بغرض المتابعة الدورية والإطمئنان على سير العمل والإنتاج.

في بداية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة الشركة (مصنع 63 الحربي) والتي تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

كما تضمن العرض التقديمي المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم عقده خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة والتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم بشهر ديسمبر الماضي مع الشركة الإماراتية "دبي للكابلات الخصوصية المحدودة - دوكاب" للتصنيع المشترك لكابلات الجهد المتوسط، وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة تفقد السيد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل (63 الحربي) والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى حيث تم تفقد مسابك النحاس والألمنيوم وقطاعات المكابس والدرفلة والرقائق بالشركة.

وعلى هامش الجولة التفقدية، أكد الوزير "محمد صلاح" على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والإرتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشدداً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظراً لأن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.

وعقب قيام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالزيارة المُخططة للشركة (مصنع 63 الحربي) قام بزيارة مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة للوزارة حيث تفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة وهي (مصنع التشكيل الحربي، مصنع أسطوانات الغاز، مخزن عينات التفجير، مصنع بدن الطفاية) حيث حرص على متابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مدى إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجّه السيد الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة.