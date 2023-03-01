نصائح لتقليل أعراض متلازمة الدورة الشهرية.. منها الحد من تناول الملح

كتبت ميرفت رشاد

تشير متلازمة ما قبل الحيض إلى مجموعة من الأعراض العاطفية والجسدية والنفسية التي تعاني منها النساء ، قد تستمر هذه العلامات لمدة 11 يومًا قبل الحيض وتختفي عندما تبدأ الدورة الشهرية، في اللحظة التي تبدأ فيها هذه الأعراض في التأثير على بعض جوانب حياتك ، يجب أن توليها مزيدًا من الاهتمام، آلام الثدي ، والتشنجات ، والانتفاخ ، وتقلب المزاج ، والغثيان هي بعض أعراض الدورة الشهرية، وإليك بعض النصائح لتقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية Lovneet Batra ، إن النصيحة الصحية السريعة لإدارة أعراض الدورة الشهرية هو الحد من تناول الملح، موضحة أن الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بمزيد من الماء ، مما يؤدي إلى الانتفاخ.

بعض النصائح الأخرى للنظام الغذائي لإدارة أعراض الدورة الشهرية:



1. أطعمة الكالسيوم عالية الجودة



أثبتت العديد من الدراسات أن النساء اللاتي يتناولن كميات أكبر من الكالسيوم وفيتامين د كن أقل عرضة للإصابة بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، يُقترح أن تستهلك ثلاث حصص على الأقل من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب قليل الدسم ، والزبادي ، وحليب الصويا ، كل يوم.

2. نظام غذائى متوازن



سيساعدك اتباع نظام غذائي متوازن وصحي ومغذي طوال الشهر في تنظيم أعراض الدورة الشهرية، أدخل الكثير من الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

3. تجنبى الكثير من السكر



يمكن أن يؤدي تغيير مستويات هرمونات الاستروجين والبروجسترون إلى اشتهاء السكر أو غيره من الأطعمة الحلوة، يقلل هرمون الاستروجين والبروجسترون من مستوى مادة السيروتونين الكيميائية في دماغك ، مما يؤثر بشكل محوري على مزاج المرأة ويؤدي إلى أعراض الدورة الشهرية.

4. لا تفوتى وجبة الإفطار



يؤثر الاندفاع الهرموني الناتج عن متلازمة ما قبل الحيض على الشهية ، من الضروري أن تتناول وجبات خفيفة بانتظام طوال اليوم، يؤثر تخطي الوجبات أيضًا على مستويات السكر في الدم.