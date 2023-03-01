اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 02:01 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:46 م
ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41787 طن تشمل : 5694 طن يوريا 472 طن رمل معبأ و 1024 طن ملح معبأ و 3998 طن كلينكر و 7179 طن اسمنت معبأ و 23420 بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24028 طن تشمل : 15563 طن قمح و 2400 طن زيت طعام و 1788 طن ابلاكاش و 2582 طن زان و 487 طن صويا معبأ و 1208 طن خردة  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1227 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52617 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161714 طنًا  .
 
 كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم  قادمين من الاسكندرية و السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5722 شاحنة .
 

 


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