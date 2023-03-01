ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41787 طن تشمل : 5694 طن يوريا 472 طن رمل معبأ و 1024 طن ملح معبأ و 3998 طن كلينكر و 7179 طن اسمنت معبأ و 23420 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24028 طن تشمل : 15563 طن قمح و 2400 طن زيت طعام و 1788 طن ابلاكاش و 2582 طن زان و 487 طن صويا معبأ و 1208 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1227 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52617 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161714 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2590 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5722 شاحنة .