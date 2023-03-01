"مياه الإسكندرية" توفر سيارات متنقلة لخدمة العملاء.. اعرف أماكن تواجدها

الإسكندربة جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن توفير سيارات متنقلة لخدمة العملاء، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة حيث تتمركز السيارات حتى 10 مارس الجارى للتيسير على المواطنين من كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الآتية:

1- تعاقد على إدخال العدادات

2- استقبال شكاوى

3- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

4- الاستعلام عن الفواتير وسداد الفواتير

5- تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه

6- فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة

ونستعرض فى السطور التالية، أماكن تمركز السيارات المتنقلة بأحياء الإسكندرية حتى 10 مارس الجارى:

سيارة شرق: أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر

من 9 صباحا حتى 8 مساء

سيارة وسط: أمام فندق آمون المنشية من 9 صباحا حتى 2 ونصف ظهرا

بشاير الخير 3 القبارى: أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3 عصرا ل 8 مساء

سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا ل 3 ونصف عصرا

أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا ل 9 مساء

ويوجد يوم الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء سيارات بنفس اماكن التمركز

وللتواصل مع سيارات التمركز:

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003