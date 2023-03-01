مليار و345 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 6 أشهر بزيادة 155 مليونا

كتب لؤى على

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /2/ 2023م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (150,117,726) جنيهًا، بزيادة قدرها (17,090,951) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 12,8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (25,459,375) جنيها، بنسبة قدرها (20.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020/ 2021م.

بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 28/ 2/ 2023م مبلغًا وقدره (1,345,125,685) جنيه ، بزيادة قدرها (155,582,202) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (13,1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م ، وبزيادة قدرها (274,434,828) جنيها، بنسبة قدرها (25,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021م.