مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران دولية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية، من أصل 98 رحلة دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

وتبين من كشوف رحلات الطيران الوافدة اليوم للمطار، أنه من المقرر وصول 8 رحلات بينهم 5 من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ، وكذلك رحلة من إيطاليا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل اجراءات الوصول الي السياح الوافدين من عدة دول مختلفة بمجرد وصولهم الي ارض المهبط حتي نقلهم الى الفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولي، أن أكثر الحنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث تعتبر الجنسيات الاوربية الاكثر وصولا الي مدن البحر الأحمر بشكل عام خلال الأيام الحالية .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الثلاثاء، 12 رحلة طيران دولية، من أصل 98 رحلة دولية أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.