مصرع شخصين وفقدان آخر إثر غرق قارب مهاجرين شرق اليونان

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لقي ما لا يقل عن شخصين اثنين مصرعهما غرقًا، فيما أدرج شخص آخر على قائمة المفقودين من جراء حادث غرق قارب مزدحم كان يحمل على متنه 27 مهاجرًا قبالة جزيرة كوس المطلة على بحر إيجة شرق اليونان.



وقال السلطات اليونانية إنها أنقذت 27 شخصا. بحسب ما أوردت صحيفة كاثمريني اليونانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.



وقال خفر السواحل اليونانية إن عدة سفن وطائرتين تجري عملية بحث عن ناجين آخرين محتملين.



ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول جنسية المهاجرين أو حالتهم الصحية.