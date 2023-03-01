مصرع شاب فى حادث تصادم تروسيكل ولودر بمركز الدلنجات بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ولودر، اليوم الأربعاء، بمركز الدلنجات بالبحيرة.
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "صبرى أ.ال" 27 عاما مقيم مركز دمنهور إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل ولودر بطريق المسين بمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
ويذكر أن 11 شخصا قد أصيب اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالبحيرة.
وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية.
وفى وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الفحوص اللازمة.
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