مسرح المواجهة والتجوال يعلن انطلاق فعاليات فنية بقرى قنا الجمعة

الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة. أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن تنظيم عرض الليلة الكبيرة، ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال التى ينظمها البيت الفنى للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، وذلك علي هامشالاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه سيتم تنظيم العرض بدءًا من الجمعة الموافق 3 مارس بقصر ثقافة قنا، ومن يوم 4 إلى 7 مارس بقرى حياة كريمة، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الأعمال الفنية التى تهدف إلى نشر الوعى الثقافى وغرس القيم الوطنية، ونبذ العنف والتعصب لدى الشباب والأسرة المصرية، كأحد الأهداف الرئيسية، التى يعمل على تحقيقها مشروع مسرح المواجهة والتجوال، ضمن المبادرة الرئيسية "حياه كريمة"، مقدما شكره لوزارة الثقافة، والقائمين على تقديم العرض المسرحي، لحرصهم على الوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا في جنوب صعيد مصر، بعد أن كان قاصرا على العاصمة ومحافظات الوجه البحرى.

وأضاف الداودى أنه سيتم تنظيم ورشة للتدريب علي فنون التمثيل والاخراج والمكياج مجانا لشباب قنا من يوم 4 إلي 7 مارس 2023 يوميا لمدة ساعتين تحت اشراف المخرج محمد الشرقاوي مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن أوبريت صورة غنائية "الليلة الكبيرة" يصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصرى وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السينما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الاوبريت بأذان الفجر.