محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة عملاقة.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ب ميناء الإسكندرية ، منذ قليل، إحدى السفن العملاقة على أرصفة المحطة ويتم تنزيل الحاويات من السفينة بواسطة أوناش الساحة العملاقة التى تم تركيبها مؤخرا، وذلك بعد بدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة والتي تعتبر أهم مشروعات النقل البحري الجاري تنفيذها.

وتعتبر محطة تحيا مصر ، أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، حيث استقبلت المحطة 500 حاوية صادر ودخول و 3 سفن، مع تداول أكثر من 1000 حاوية خلال النصف الأول من فبراير.

وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت نفسه.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2500 مترا طوليا وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 اكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.