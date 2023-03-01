محافظ سوهاج يتابع موقف أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية غرب جرجا

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، الأعمال الجارية في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تشمل الأعمال توصيل " مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي "، بتكلفة إجمالية 777 مليونا و429 ألف جنيه .

وأوضح المحافظ أن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وصلت 60%، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء وشبكات الحريق 50.4%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 90%، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدانا، حيث تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانا، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدانا، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا .

وأكد " الفقي " على المتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، والذي يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل، وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج .