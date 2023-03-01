محافظ الإسكندرية: تنفيذ 222 قرار إزالة للمبانى المخالفة خلال شهر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضارى للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ ، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير، وحتى 20 فبراير 2023 ، 13 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 209 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 222 قرار إزالة.

ويعتبر، حي المنتزة أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به،حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 20 فبراير 2023 عدد 66 قرار إزالة، وتبعه حى شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 59 قرار إزالة، ثم حي العامرية ثان والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 34 قرار إزالة ثم حي العجمى عدد 27 قرار إزالة وتبعه حى غرب 11 قرار إزالة.