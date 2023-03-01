محافظة البحر الأحمر تعلن وظائف جديدة.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، عن حاجتها لوظائف هندسية جديدة للعمل فى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدن جنوب البحر الأحمر.

أوضحت في بيان لها عن احتياجها مهندسين استشاريين تخصص هندسة إنشائية، ومهندسين نقابيين تخصص عمارة ومدني، وذلك بالمعايير والشروط الواردة بالمادة الثانية من قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020

وأكدت أن المهندسين المطلوبين سيعملون كلجان فنية للبت في طلبات التصالح علي مخالفات البناء لعدد 86 طلب تصالح بمدينة الشلاتين، علي ان تقدم الطلبات باسم سكرتير عام المحافظة ويتم تسليمها رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين أوالسكرتير العام بالديوان العام للمحافظة.

كما اكدت في بيان لها ارفاق كافة المستندات المطلوبة وهي " صورة البطاقة -المؤهل - شهادات الخبرة -كارنية النقابة".

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر عن عقد دورات تدريبية في مجالات التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لشباب الخريجين، وذلك إيمانا بدور التدريب في ثقل المهارات و دعم المسيرة المهنية للشباب.