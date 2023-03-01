متهمان باستغلال الأطفال في التسول بالأزبكية يعترفان بتفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما باستغلال الأطفال في التسول، عقب القبض عليهما، بمنطقة الأزبكية في القاهرة، أنهما يجمعان أطفال الشوارع، ويجبروهم على العمل لصالحهم، في أعمال التسول ومسح السيارات، بإشارات المرور، والاستيلاء على المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من المواطنين.

أضاف المتهمان أنهما يستغلان تعاطف المواطنين مع الأطفال، ويجبروهم على التسول بشكل دائم تحت تهديد السلاح الأبيض، وذكر أحدهما أن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته يستخدمه في تهديد الأطفال للعمل لصالحهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإستجداء المارة ومسح السيارات والإستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمان باستغلالهما فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرهاً عنهما، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.