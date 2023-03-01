اليوم السابع
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أكرم القصاص
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متحدث الوزراء: نأمل أن يقر مجلس النواب مشروع العمل بالتوقيت الصيفى

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:43 م
متحدث الوزراء: نأمل أن يقر مجلس النواب مشروع العمل بالتوقيت الصيفى السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب الأمير نصرى

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قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفى يأتى بهدف تخفيض 10% فائض كهرباء وطاقة إذا ما تم تقديم الساعة 60 دقيقة لمدة 6 أشهر، وسيتم توجيهها لأشياء أخرى أكثر إلحاحا، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة كونها جيدة فى ظل الارتفاعات الكبيرة.
 
وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن التوقيت الصيفى مطبق فى 40% من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الدولة تتخذ القرار بعد دراسة موفقة لعدد من المختصين، وأن وزارة الكهرباء تأخذ من وزارة البترول الغاز الطبيعى.
 
وأكد نادر سعد، أنه عند توفير الـ 10% سيخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن عودة العمل بالتوقيت الصيفى تحتاج لتعديل تشريعى، ونأمل أن يقر مجلس النواب المشروع الذى تقدمت به الحكومة.
 
 
 

مجلس الوزراء

التوقيت الصيفى

عوده التوقيت الصيفى

الولايات المتحده الامريكيه



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