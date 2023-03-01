لم تعرف الرحمة سبيلًا لقلبك.. كلمة قاضى محاكمة معيدة عذبت ابنها في المنصورة

الدقهليه شريف الديب

وجه المستشار بهاء الدين خيرت المرى، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة ، كلمات موجعة لأم "معيدة جامعية" مُدانة بتعذيب نجلها وإجباره على التسول وذلك قبل النطق بالحكم بسجنها 13 عامًا بتهمتى الاتجار فى البشر وإصابة نجلها بعاهة فى مدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وقال القاضى فى كلمته: "الأمُومَةُ عَطَاءْ حُبٌ ورَحمةٌ وإيثارٌ وفِداء أمَّا لديكِ فكانت تجارة ثُمَّ قَسَى قلبُكِ مِن بَعدِ ذلكَ، فهو كالحِجارة".

وتابع:" كم مِن مُجرمٍينَ تَاجرُوا بالبَشَر، أمَّا أن تُتاجرَ أمٌّ بطفلها فذلكَ شَيءٌ نُكُر، لم تَعرفى مِن الأمومَةِ إلا اللقب، أحبَبتِ المالَ حُبًا جَمًا، وفى سبيلِهِ هانَ الوَلَد أكرهتِ فِلذةَ كبِدكْ على التَسوُلِ، وبماءٍ كالمُهلِ حرَّقتهِ كلما رفَض، كيفَ كُنتِ، والماءُ الحَميمُ يشوى فَروةِ رأسه، ويعوق حركة كتفه؟!".

وواصل المستشار بهاء المرى كلمته:" ما حالُ قلبِكِ وقطعةٌ من روحِكِ تَرتعِد؟ ما حالُ ليلِكِ، وهو يئنُّ وينتحِب؟! هل غمَضَت عيناكِ، وهل كنتِ تنامين؟.. فالأمُّ، خُلقَتْ لتَحنُو، لا لتُفسِدَ من الأبناءِ الجَسد، لم تأتِ دابةٌ ما جِئتِهِ، بل تَرفعُ حافرَها عن صَغيرِها، خَشيةَ أن تُؤذِيَه، لم تَعرفْ الرحمةُ سبيلاً إلى قلبِكِ، واستَعصَى على المَحكمةِ عند التطبيقِ، أن تَشمَلِكْ، فَمَن لا يَرحَم لا يُرحَم".

وقضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، بالسجن المشدد 13 عامًا لمعيدة جامعية وذلك فى قضية قيام المتهمة بتعذيب نجلها وإجباره على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

ووجهت هيئة المحكمة الإتهام للمتهمة بالإتجار فى البشر وقضت بسجنها 10 سنوات وكذلك تهمة إصابة نجلها بعاهة والتى قضت بها بسجنها 3سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام على جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق فى القضية رقم 18684 لسنة 2022 جناياتقسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة "إسراء ا. ع."، 29 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت فى نجلها الطفل المجنى عليه "محمد أ. س." 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية.