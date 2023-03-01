اليوم السابع
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لص قطع غيار السيارات ببنى سويف: نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

الأربعاء، 01 مارس 2023 03:00 ص
لص قطع غيار السيارات ببنى سويف: نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة قطع غيار السيارت في بنى سويف، أقر بإرتكابه عدد 4 وقائع بذات بأسلوب الفك.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. وبحوزته (قطع غيار سيـــارة، مفتاح إنجليــــزى) بمناقشته عن مصدر المضبوطــات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وتم بإرشــــاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

 

 


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