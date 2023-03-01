لصان سرقا عدادات مياه العقارات بالشروق: كونا تشكيلا ونفذنا 5 جرائم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بمنطقة الشروق، اعترفوا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بأسلوب الفك.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال اتحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة عداد المياه الخاص بها من داخل العقار محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" ، وأقر أحدهما بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.