اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروعا لحظر "تيك توك"

الأربعاء، 01 مارس 2023 06:00 م
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروعا لحظر "تيك توك" الكونجرس الأمريكي
وكالات

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أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر التطبيق الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة.
 
وجاء تمرير مشروع القانون بعد تصويت 24 عضوًا لصالحه بينما رفض 16 آخرون المشروع.
 
ويهدف المشروع "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".
 
وبعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتعين على كامل أعضاء مجلس النواب الأمريكي التصويت عليه.
 
وقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، تم إقراره عام 1977، ويختص بمنح الرئيس حق فرض عقوبات أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.
 
وفي أواخر العام الماضي، قرر مجلس النواب الأمريكي، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.
 
وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".

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مجلس النواب الأمريكى

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