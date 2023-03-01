كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج طلاب دفعة 2022 غدا

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، حفل تخريج طلابها دفعة 2022، غدا الخميس الموافق 2 مارس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

ستقام الاحتفالية على مرحلتين، الأولى تبدأ من أمام مبنى الكلية حيث التقاط الصورة الجماعية مع عزف فرقة الموسيقى الشرطية، ثم المسار الرسمي للدفعة حتى سلم قبة جامعة القاهرة، لالتقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس ومجلس الكلية والعميد، وينتقل الاحتفال إلى قاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، إن الكلية تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من أبنائها في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن تخرجهم جاء بعد سنوات من الدأب وتحصيل العلوم المختلفة، فضلا عن التدريب على أحدث النظم والمناهج السياسية والاقتصادية المتبعة في الكلية، والتي تؤهلهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات السوق المحلي والدولي.

وطالب عميد الكلية، الخريجين الجدد، بضرورة الاستمرار في البحث وتلقي العلم والمعرفة لتطوير مهاراتهم والحرص على تعزيز قدراتهم حتى يبقى أبناء الكلية هم الخيار الأول لكافة الفرص المتاحة، كونهم الأجدر على تحمل المسؤولية ومساعدة المؤسسات التي ينتمون إليها في تحقيق أفضل النتائج، نحن نفخر بتقديم دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب المتميزين للدولة والمجتمع، مؤهلين وقادرين على الدفع الإيجابي لمجتمعهم ومتطلعين لرؤية الدولة 2030 في مختلف مجالات التنمية، قادرين على تطويرها والمساهمة في تحقيقها من خلال امتلاكهم للأفكار والقدرات اللازمة لذلك، معربا عن أمنياته لهم بدوام التفوق والنجاح المستمر في حياتهم المهنية.