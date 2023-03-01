اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

كاتب سوري: زيارة وفد من رؤساء البرلمانات العربية لدمشق بداية خير

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:41 ص
كاتب سوري: زيارة وفد من رؤساء البرلمانات العربية لدمشق بداية خير آثار الزلزال
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الكاتب السوري عبدالرحيم أحمد عن أمله في أن تكون زيارة وفد رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والثلاثين إلى دمشق ، والتي جاءت في ظرف عربي صعب وفي وضع إقليمي ودولي معقد، بداية خير لإعادة التعاون والتضامن العربي لمعالجة ما تتعرض له الدول العربية من تدخلات خارجية وفي رفع المعاناة عن الشعوب والدول العربية التي تعاني من الحرب والحصار والتدخلات الخارجية.

وقال الكاتب، في مقال له بصحيفة الثورة السورية تحت عنوان "هبَّة عروبية من بغداد إلى دمشق"، إن البرلمانات العربية، بوصفها ممثلة للشعوب ينبغي أن تعمل لإعادة ترتيب العلاقات العربية، ضمن البيت العربي بعيداً عن المؤثرات والضغوط الأجنبية ونبذ الخلافات الجانبية وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً، ومما لا شك فيه أن الموقف العروبي الذي انطلق من بغداد إلى دمشق بتأييد عربي واسع يشكل، خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات بين الدول العربية وعودة الروح إلى العروق التي يبست بفعل المقاطعة والخصومات المجانية.

وأضاف أن الخطوة البرلمانية العربية تلقفتها دمشق واحتضنتها بقوة الانتماء العروبي الذي ينبض في "قلب العروبة" وشرايينها، وقد احتفت بضيوفها وأهلها كعادتها "أصحاب بيت" واستقبلهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد أنّ الزيارة إلى سوريا تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري؛ لأنها تعطي مؤشراً على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال.

وتابع "سوريا التي فتحت أبوابها لكل العرب في مختلف المراحل، هي بالتأكيد لاغني لها عن العرب اليوم وفي المستقبل ولا غنى للعرب عنها، ومن هنا كانت الزيارة البرلمانية بما تحمله من مضامين عروبية وتعاطف أخوي تعبر عن موقف سياسي وتحمل أبعاداً سياسية مزلزلة للحصار الغربي وتشكل محطة في إنهاء الحصار الجائر الذي تعاني منه سوريا منذ سنوات".

واختتم مقاله قائلا: "هبة عروبية" تحسب للاتحاد البرلماني العربي ولرئيسه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني العربي ولجميع رؤساء البرلمانات والوفود الذين حطوا في دمشق أهلاً للعروبة والموقف المشرّف، وسيسجلها التاريخ بحروف من ذهب.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة