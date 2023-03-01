قافلة طبية بمركز شباب الندافين مركز الطود للكشف على 1342 حالة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مركز شباب الندافين بحاجر قرية العديسات قبلي، مركز الطود بالأقصر قافلة طبية، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا، وذلك ضمن القوافل الطبية الموسعة للقرى الأكثر احتياجاً لعلاج المرضى غير القادرين بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

وأجرت القافلة الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 1342 حالة لتخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء- الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية)، بالإضافة إلى عمل نظارات طبية بالمجان على نفقة الدولة للحالات المستحقة، وتحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات اللازمة.

من جانبه قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أعمال القافلة بدأت بإجراء الكشف الطبي بجميع التخصصات، وبلغ عدد المستفيدين في نهاية اليوم الأول 1342 مواطنا، وذلك بالمجان تماماً فى مختلف التخصصات، وجهزالأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.



القافلة أقيمت بمركز شباب الندافين بحاجر قرية العديسات قبلي



توفير الأدوية بالمجان فى فعاليات القافلة الطبية بالندافين



جانب من توافد الأهالى على القافلة لفحصهم



رئيس مدينة الطود يتابع قافلة طبية بمركز شباب الندافين



فحص وعلاج 1342 حالة فى قافلة مركز شباب الندافين بالطود



فعاليات القافلة الطبية فى مركز شباب الندافين