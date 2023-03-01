قاتل روبرت كينيدى يجدد طلب العفو عنه بعد 54 عاما فى السجن

كتب محمد جمال

قبل ما يقرب من عامين، قررت لجنة الإفراج المشروط فى كاليفورنيا إطلاق سراح قاتل روبرت إف كينيدى، لكن حاكم الولاية ألغى القرار فى وقت لاحق، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وسيمثل سرحان سرحان مجددا أمام اللجنة، اليوم الأربعاء، فى جلسة استماع فى سجن فيدرالى بسان دييجو ليطلب السماح له بالخروج.

وقالت محاميته، أنجيلا بيرى، إنها لا تتوقع أن يتراجع حاكم الولاية، غافن نيوسوم، عن قراره السابق حتى وإن قررت اللجنة الإفراج عن سرحان للمرة الثانية، بسبب قرب نيوسوم من عائلة روبرت كينيدى، الذى وصفه نيوسوم بالبطل السياسى، لهذا قالت بيرى إنها قد تلجأ أيضا إلى المحاكم.



سرحان سرحان

تأتى جلسة لجنة الإفراج المشروط بعد ستة أشهر تقريبا من مطالبة بيرى قاض فى لوس أنجلوس برفض قرار نيوسوم. ولا تزال الدعوى القضائية قائمة.

رفض نيوسوم إطلاق سراح سرحان عام 2022، قائلا إنه لا يزال يمثل تهديدا للجمهور وإنه مرتكب جريمة غيرت مجرى التاريخ الأمريكي.

لكن بيري أكدت أن الرجل البالغ من العمر 78 عاما، والذي قضى أكثر من 54 عاما في السجن، لم يعد يمثل خطرا على المجتمع ويجب إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن هذه ستكون النقطة الرئيسية التي ستوضحها هي وسرحان مجددا.

وأضافت: "تأكدوا من أهليته للإفراج فى المرة الماضية ولم يتغير شيء. هو مستمر في إظهار سلوك رائع."

فى رسالة مدتها ثلاث دقائق ونصف بثت خلال مؤتمر صحفى عقدته بيري في سبتمبر، قال سرحان إنه يشعر بالندم كل يوم على ما قام به.

كانت هذه هى المرة الأولى التى يسمع فيها صوت سرحان منذ جلسة الاستماع المتلفزة للإفراج المشروط عام 2011، قبل أن تحظر كاليفورنيا التسجيلات الصوتية أو المرئية لمثل هذه الإجراءات.