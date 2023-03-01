عاطلان يعترفان بسرقة 15 بطارية سيارة فى الجيزة

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات فى الجيزة، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا للسرقة بعدة مناطق فى محافظة الجيزة، وتخصصا فى سرقة بطاريات السيارات الملاكى المركونة بالشوارع العامة، مستغلين مهارتهما فى فتح كبوت السيارة المستهدف سرقتها، بواسطة الضغط عليه.

وذكر المتهمان أنهما يبيعان البطاريات المسروقة لمالك محل بطاريات، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، لعلمه أنها مسروقة، واعترف مالك المحل عقب ضبطه بشراء البطاريات المسروقة من المتهمين، وعلمه أنها من متحصلات جرائم سرقة، وأرشد عن البطاريات المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 15 واقعة بدائرتى قسمى شرطة ( أول الشيخ زايد - أول أكتوبر بالجيزة) وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات "سيئ النية" تم ضبطه والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.