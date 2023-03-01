ضبط 172 قطعة سلاح نارى و351 قضية مخدرات وتنفيذ 86577 حكما قضائيا متنوعا

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (172) قطعة سلاح نارى، (351) قضية مخدرات وتنفيذ (86577) حكم قضائى متنوع.

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (351) قضية مواد مخدرة بإجمالى (396) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (829 ,112 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (41,100 كيلو جرام).كمية من مخدرالهيروين وزنت (19,376 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدرالإستروكس وزنت (9,030 كيلو جرام) وكمية من مخدرالهيدرو وزنت (3,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,542 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (682 جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (935 جرام) وكمية من مخدر فرجينيا وزنت (250 جرام).عدد (2057) قرص مخدر

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (172 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهم) وذلك على النحو التالى:(13) بندقية آلية (24) بندقية خرطوش.(4) طبنجات.(131) فرد محلى.(191) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة، ضبط (252) قطعة سلاح أبيض

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86577) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (350) حكم جناية، (28892) حكم حبس جزئى (5281) حكم حبس مستأنف (40811) حكم غرامة (11243) مخالفة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهمين إرتكبوا (24) حادث متنوع .فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (20) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (250) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24515) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.