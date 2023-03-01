ضبط مصنع منظفات صناعية بالقاهرة يروج لمنتجات مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع منظفات صناعية بالقاهرة وبداخله كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية - الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات وإستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من الصابون السائل والمطهرات والمعطرات - 375 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية - كمية من العبوات والكراتين - الإستيكرات المستخدمة فى التعبئة) .

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.