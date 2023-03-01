اليوم السابع
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ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:07 م
ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار مديرية أمن القاهرة
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار، ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكن أحدهما.. وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه" – 4 هواتف محمول – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى تعبئة المادة المخدرة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدر الإستروكس

مخدرات

الاتجار فى المخدرات

وزارة الداخلية



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