ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة بوابات المقابر بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى سرقة (البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر) بأسلوب "كسر الأقفال" مستخدمين (2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواه" - 2 مركبة "توك توك" – الأدوات والمعدات المستخدمة فـى نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (6) وقائع بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.