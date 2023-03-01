اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة بوابات المقابر بالغربية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:30 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة بوابات المقابر بالغربية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى سرقة (البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر) بأسلوب "كسر الأقفال" مستخدمين (2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواه" - 2 مركبة "توك توك" – الأدوات والمعدات المستخدمة فـى نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (6) وقائع بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.


سرقة بوابات المقابر

تشكيل عصابي

اخبار الحوادث

الجنايات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة