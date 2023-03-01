صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورشا تدريبية لطلاب المعهد القومى للأورام

كتب مدحت وهبة

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد القومى للأورام وطلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة، وتستهدف 250 طالب وطالبة للتعريف بآليات عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الهدف من الورش التدريبية لطلاب المعهد القومى للاورام وكلية التمريض هو رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين ،وأيضا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة ، بالإضافة الى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

ووجهت الوزيرة بتوفير اوجه الدعم لتدريب طلاب كليات التمريض والمعاهد العليا، واطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بقضية تعاطى المخدرات وكيفية الوقاية من الإدمان

من جانبه، أوضح الدكتور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ورش التدريب تضمنت أيضا استعراض المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن للصندوق " 16023" لعلاج الادمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمراكز التابعة والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز فى 17 محافظة حتى الآن، تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا العراض كذلك تعريف طلاب كليات التمريض بطرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان وانواع المخدرات وتأثيراتها ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها الى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.