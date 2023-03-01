صحيفة قطرية: الدوحة والقاهرة تقومان بأدوار مقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك

وأبرزت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "قطر ومصر.. علاقات تاريخية راسخة" - خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين قطر ومصر، فهي ليست وليدة اللحظة، بل تنطلق من وحدة الأهداف والمصير المشترك، ولا شك أن الدولتين تشكلان بعدا استراتيجيا مهما لكليهما، فقطر تؤمن أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز نهج التحاور والتشاور مع الأشقاء في مصر، من أجل التنسيق بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع التحديات وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واختتمت (الراية) افتتاحيتها بالقول:"إن العلاقات القطرية المصرية شهدت في الآونة الأخيرة دفعة قوية بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد تمت ترجمة هذا التوافق على الأرض من خلال تشكيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة".