صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية طوخ الخيل بمركز المنيا ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية طوخ الخيل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وعقدت مديرية الصحة بالمنيا الاجتماع الشهرى للجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا تحت رعاية الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبإشراف وحضور الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ومديرى الادارات الفنية واعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا.

وقال الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا أن الإجتماع يأتى ضمن الإجتماعات الشهرية لمديرية الصحة بالمنيا لمتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية ومناقشة خطة العمل، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بديوان مديرية الصحة ومتابعة وسائل الحماية المدنية كطفايات الحريق ومتابعة أعمال وسجلات الصيانة الشهرية.

وشدد وكيل المديرية على تنفيذ دورات تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية وأعمال الحماية المدنية ووضع ارشادات للسلامة والصحة المهنية ومتابعة حالة المنشأت واعمال الصيانة التى تحتاجها والتوصية لجميع الاقسام بالمديرية باتخاذ اجراءات فيما يواجهه من مشكلات ومتابعة أعمال الكهرباء التى تتم بديوان المديرية.