شؤون البيئة بالشرقية تضبط 12 طن أغذية منتهية الصلاحية وتغلق 23 منشأة

شنت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية ، حملات تفتيشية موسعة على 67 منشأة غذائية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين أسفرت عن ضبط و اعدام أغذية منتهية الصلاحية و غلق 23 منشأة مخالفة.

أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحه وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ومديرية التموين للتفتيش على 67 منشأة غذائية بمراكز "الزقازيق - منيا القمح - بلبيس - ههيا -ابوكبير - فاقوس - كفر صقر - ديرب نجم - الحسينية - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان " خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 100 محضر ما بين "نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح "، فضلاً عن اعدام 6 الف 249 كجم مواد غذائية "زيتون – جبن رومى – جبن ابيض – سكر - مخلل – حلوى للأطفال – اسماك – حليب – ملح – رنجة "، غير صالحة للإستخدام الأدمى .

كما تم ضبط 5 آلاف 602 كجم دقيق وملح ومستلزمات انتاج غير صالحة للإستخدام الآدمى بالإضافة للغلق الفوري لعدد 23 منشأة غذائية لعدم إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.