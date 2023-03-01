سلطات باكستان تعلن إحباط مخطط إرهابي يستهدف موقع "حساس" بمدينة كراتشى

وكالات

أعلنت الشلطات الباكستانية، الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف "موقعا حساسا".

واعتقلت الشرطة الباكستانية، عنصرين إرهابيين خلال العملية الأمنية التي نفذتها في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة, أنّ "العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية".

وأضاف أنه "بناءً على تلك المعلومات, قامت وحدة مكافحة الإرهاب بمداهمة وكر للإرهابيين، وتمكنت من اعتقال عنصرين إرهابيين".

ولفت البيان إلى أن قوات الشرطة "صادرت من حوزتهما كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة".

وأضاف أنّ "المعتقلين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في مدينة كراتشي".