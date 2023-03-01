اليوم السابع
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زيارة بايدن لـ"فرجينيا".. موقف محرج من حاكم الولاية ووعد بـ"ضرائب على المليارديرات"

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:15 ص
زيارة بايدن لـ"فرجينيا".. موقف محرج من حاكم الولاية ووعد بـ"ضرائب على المليارديرات" بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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شهدت الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية فرجينيا والتي انتهت صباح الأربعاء جدلاً واسعا، حيث قطع خلال كلمة جماهيرية وعداً بفرض ضرائب استثنائية علي المليارديرات دون مساس بشريحة من يتقاضون أقل من 400 ألف دولار سنويا.

زيارة بايدن التي بدأت بموقف محرج، حيث رفض حاكم الولاية، الجمهوري جلين يونجكين استقباله علي مدرج الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي، وقال في بيان إن بايدن كان عليه أن يزور ولاية أوهايو والتي شهدت حادث قطار خرج عن مساره ، بدلاً من زيارة فرجينيا.

وفي كلمته التي نشرتها وكالة رويترز ، قال بايدن إن اقتراح ميزانية 9 مارس الذي قدمه للكونجرس سيشمل بعض الزيادات في الضرائب خاصة ضرائب المليارديرات لكنه لن يتعارض مع وعده برفع أسعار الفائدة للذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار لا يزيدون سنويًا.

قال بايدن في مؤتمر بولاية فرجينيا : "في التاسع من مارس سأشرح بالتفصيل كل شيء ، وكل ضريبة أقترحها ، ولا أحد ممن يكسبون أقل من 400 ألف دولار سيدفع بنسًا إضافيًا كضرائب"

تعهد بايدن  تحت ضغط الجمهوريين الذين يهددون بعدم رفع حد الدين الأمريكي ما لم يوافق على تخفيضات حادة في الإنفاق ، بخفض العجز بمقدار 2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات في اقتراح الميزانية القادم.

وخلال حملته عام 2020 ، تعهد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار سنويًا.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز ركز حدث امس الذي حضره بايدن على برامج التأمين الصحي الحكومية بموجب برنامج Medicaid وقانون الرعاية بأسعار معقولة ، المعروف أيضًا باسم أوباما كير، وقد وعد بزيادة الدعم لهذا البرنامج وغيره من البرامج الفيدرالية.

 

 


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