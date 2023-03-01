اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب منطقة كيمبى فى بابوا غينيا الجديدة

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:11 ص
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب منطقة كيمبى فى بابوا غينيا الجديدة مقياس ريختر - صورة أرشيفية
وكالات

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أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل، عم وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.

وكان قد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الأحد الماضى، بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الهيئة إنه تم رصد الزلزال في الساعة 21.24 يوم السبت بالتوقيت العالمي المنسق.

ويوجد مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة كاندريان. ويقع مصدره على عمق 65 كيلومترا.

ولم يعلن نظام الإنذار الخاص بخدمة الأنباء الجوية في الولايات المتحدة عن خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة.

 


زلزال

منطقة كيمبي

بابوا غينيا الجديدة

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية



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