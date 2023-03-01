اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:03 م
أكرم القصاص
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روسيا تدعو إسرائيل لوقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:38 ص
روسيا تدعو إسرائيل لوقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا قصف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت روسيا القوات الإسرائيلية إلى وقف الاستفزازات العسكرية ضد سوريا، والتخلي عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة.

 

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري وليانسكي اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن موسكو تدين بشدة استهداف إسرائيل للأراضي السورية، داعيا واشنطن والأمم المتحدة للعمل على إرسال شحنة من الأسمدة الروسية إلى سوريا، والتي تعرقل وصولها عقوبات واشنطن.

 

وذكر وليانسكي أن حجم المساعدات الروسية لسوريا يزيد بأضعاف عن ما قدمته دول غربية.

 


روسيا

سوريا

اسرائيل

الامم المتحدة



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