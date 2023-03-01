رصف 14 شارعا بحى غرب سوهاج بتكلفة 2 مليون و647 ألف جنيه

سوهاج عمرو خلف

أعلنت الوحدة المحلية لحى غرب بمحافظة سوهاج تطوير ورصف 14 شارع فرعى ببلاط الإنترلوك بشارع " سيالة أولاد نصير "، بتكلفة 2 مليون و647 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضارى اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج، أنه جارى متابعة استكمال رصف الشوارع الفرعية المتبقية بشارع سيالة أولاد نصير، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية " مياه، كهرباء، غاز، اتصالات "، وذلك ضمن خطة الحى لاستهداف الحوارى والشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية لانتهاء كافة الأعمال.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، تفقدا فى وقت سابق أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة/ الدير بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة والتى تشمل رصف القطاع الأخير من طريق المزالوة / الدير، الذى يبلغ طوله 7 كيلومتر، وذلك فى المسافة المتبقية من الحرفيين وحتى الطريق المؤدى إلى " الشيخ حمد ـ الكوامل " بطول 3 كيلو مترات، بالتعاون بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج، خلال جولته بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من الرصف فى أسرع وقت ممكن، بتلك الطرق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية عالية وفقا للبرنامج الزمنى المحدد، مع أهمية الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى اهمية الطريق المؤدى إلى أحد أهم المزارات السياحية بسوهاج، وهى " الدير الأبيض، والدير الاحمر ".