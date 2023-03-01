رابط التقديم على 3863 وظيفة خالية.. رواتب تصل لـ7450 جنيه بأسيوط

كتبت – مرام محمد

خاطبت 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة وزار القوى العاملة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، وذلك للتقديم عليها حتى نهاية شهر مارس2023.

ويوضح "اليوم السابع" في التقرير التالي أبرز فرص العمل المتاحة وشروط ورابط التقديم عليها

كشفت إحدى شركات الأمن بمحافظة القاهرة، حاجتها لعدد (2) مشرف مواقع بمرتب 5000 جنيه، و15 ظابط أمن إداري بمرتب 3500 جنيه في "الفترة الصباحية"، ومرتب 3700 جنيه في "الفترة المسائية"، على أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل (عال - متوسط - يجيد القراءة والكتابة)، ويتراوح سنه بين 21 و 45 سنة.

وأوضحت الشركة مواقع العمل للمتقدمين إلى الوظائف على النحو الآتي: (الرحاب – التجمع – 6 أكتوبر – القطامية – القصير السخنة (توفير وجبات))، مشيرة أن الوظائف لا تشترط الخبرة، وأن عدد ساعات العمل، 12 ساعة بجميع المواقع، وأن العمل للذكور فقط، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ووجبات خارج نطاق القاهرة والجيزة.

وأعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة بمحطة مترو أرض المعارض في القاهرة، توافر عدد من فرص العمل للشباب، بمزايا تأمين صحي واجتماعي، وزيادة سنوية، وبوليصة تأمين، وذلك على النحو الآتي:

-10 مشرف عام – موقع بإحدى شركات محافظة أسيوط – خبرة – كمبيوتر –الراتب 4500 : 5000 جنيه "التقديم لها من أبناء المحافظة"

10-مديرين مواقع بالعاصمة الإدارية – خبرة أمنية – الراتب بين 5000 : 7000 جنيه – 4 أيام راحة – إقامة

-200 وظيفة بمبنى إداري بالعاصمة الإدارية – الراتب 4000 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

-100 وظيفة بمدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية – 3500 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

-100 وظيفة بالعبور والشروق – 5400 جنيه 16 ساعة عمل – 8 أيام إجازة

-50 وظيفة بمبنى إداري العبور – 3300 جنيه – 4 أيام راحة

-50 وظيفة بمبنى إداري مدينة بدر – 2800 جنيه – 8 ساعات – إقامة أو بدون

-30 وظيفة بالقطامية – القرية الذكية – 3300 جنيه – 4 أيام راحة

-30 وظيفة بكومبوند تحت الإنشاء بالتجمع الأول – 4000 جنيه – إقامة

-10 وظائف بأبو رواش الجيزة – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

-10 وظائف بتوكيل سيارات أول جمال عبدالناصر – 2800 جنيه – 4 أيام راحة

-2 بودي جارد – في العبور – 4000 جنيه – 8 ساعات – 4 أيام راحة

وكشفت إحدى الشركات الخاصة بشبرا الخيمة أول، عن حاجتها لـ3 مهندسين إنتاج، خريجين كلية الهندسة، ولديهم خبرة 3 سنوات، كما أعلنت حاجتها لـ2 أخصائيين تسويق خريجي تجارة أعمال ولديهم خبرة عامين، وإلى 2 مطورين برمجيات خريجي كلية الحاسبات والمعلومات ولديهما خبرة سنة، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 30 و32 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابل.

وبمرتبات تصل لـ5000 جنيه، كشفت إحدى المستشفيات في شبين القناطر حاجتها لمدير مالي خريج كلية تجارة ولديه خبرة 5 سنوات بمرتب 5000 جنيه، و3 محاسبين خريجي كلية التجاري ولديهم خبرة 3 سنوات بمرتب 3000 جنيه، كما أعلنت حاجتها لـ5 ممرضين، و5 عمال نظافة، على أن يكون سن المتقدم للوظائف الخالية 30 سنة، ولديه خبرة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

وكشفت إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة بالاسماعيلية، حاجتها لـ2 مهندس إنتاج، و2 مهندس طباعة، و5 عمال صباغة، و10 عمال نسيج، و5 عمال طباعة، و20 عامل خياطة، و5 عمال تطريز، مشيرة أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون مؤهل المتقدم عال أو متوسط، والسن يتراوح بين 18 و40 سنة، والخبرة سنة، والراتب حسب المقابلة.

وأعلنت إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حاجتها لـ100 عامل تعبئة وتغليف (إعدادية)، و3 فنيي خراطة بمرتب 6000 جنيه، و1 فني ميكانيكا بمرتب 6500 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 20 و40 سنة.

وأعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لـ10 مندوبين مبيعات من الجنسين، حاصلين على مؤهل عال "كلية الصيدلة"، وسنهم 22 سنة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيه.

وكشفت نشرة التوظيف، عن توافر فرص عمل للشباب في محافظة الجيزة، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعي ومواصلات، حيث أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة بمدينة 6 أكتوبر، حاجتها لـ10 مشرفين أمن، لديهم خبرة 5 سنوات، ويتراوح سنهم بين 35 و 50 سنة، وذلك بمرتب 4000 جنيه، و150 فرد أمن، يتراوح سنهم بين 19 و 48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه، و5 مراقبين كاميرات، يتراوح سنهم بين 25 و40 سنة، وذلك بمرتب 3000 جنيه، و4 سائقين رخصة ثانية يتراوح سنهم بين 22 و40 سنة، مشيرة أن الوظائف المطلوبة لأصحاب المؤهلات العالية والمتوسطة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg