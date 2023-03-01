اليوم السابع
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رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي ويوجه برفع كفاءة الخدمات

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:36 م
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي ويوجه برفع كفاءة الخدمات رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي
كتبت رحاب نبيل

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قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بجولة تفقدية للمطار ورافقه خلال الجولة الطيار أحمد الباز مدير مطار أسوان،  لصالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك، وكذا منطقة سيور الحقائب، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الامنية المتبعة بالمطار.
 
 
ووجه منصور برفع كفاءة جميع الخدمات المتعلقة بالراكب لتحسين جودة الخدمة المقدمة باعتبار المطار هى البوابة الرئيسية لتجربة سياحية ناجحة متميزة فى أسوان بلد السحر والجمال.
 
وأشاد منصور بمجهود العاملين وقام بتوزيع شهادات تقدير على العاملين المتميزين نظير ما قدموه من إتقان فى العمل كما أستمع لجميع مقترحاتهم و قام بالرد على جميع إستفسارتهم.
 
 يذكر إن الموسم الشتوي هذا العام شهد نجاحا كبيرا بمطار أسوان الدولى، حيث كانت أسوان من المدن المتصدرة كوجهة سياحية هامة لمختلف الجنسيات حيث بلغ عدد الركاب نحو 487000 راكب خلال هذا الموسم.
 
رمطار أسوان الدولي (3)
رمطار أسوان الدولي 

رئيس المصرية للمطارات (4)
رئيس المصرية للمطارات

رئيس المصرية للمطارات فى مطار أسوان الدولي (2)
رئيس المصرية للمطارات فى مطار أسوان الدولي 

رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي (1)
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي 

رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي (5)
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي (5)

 


مطار اسوان الدولي

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