ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الدفاع العراقي، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس أركان الجيش العراقي اليوم الثلاثاء بقائد قوات التحالف الدولي، بحضور مدير الاستخبارات العسكرية العراقي.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري، خاصة في (التدريب والتسليح)، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي؛ لتطوير قدرات وقابليات الجيش العراقي بما يؤمّن جاهزيتها لمواجهة التحديات الإرهابية واستقرار العراق.