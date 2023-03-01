"ديون المقاطعات".. التهديد الاقتصادى الأكبر أمام حكومة الصين

وكالات

"ديون المقاطعات".. يبدو الخطر الأكبر الذي يواجه الصين فى المرحلة الراهنة، حيث تواجه حوالي 17 حكومة إقليمية على الأقل ضغوطاً تمويلية خطيرة، مع تجاوز القروض القائمة 120% من الدخل في عام 2022.

وتواجه مقاطعة تيانجين، تشتهر بمينائها وتطورها المفرط الهائل، أكبر تهديد، حيث تبلغ ديونها 3 أضعاف دخلها.

ويجتمع قادة الصين في بكين لحضور البرلمان السنوي الأسبوع المقبل، لمواجهة هذه المعضلة، فى ظل صراع اقتصادي ضاغط بين بكين والغرب، وفي القلب منه الولايات المتحدة.

وتواجه مقاطعة تيانجين، تشتهر بمينائها وتطورها المفرط الهائل، أكبر تهديد، حيث تبلغ ديونها 3 أضعاف دخلها.

وتجبر مستويات الديون المرتفعة البعض على تقليص الإنفاق ودفع الحكومة المركزية إلى إنفاق المزيد. كما يمكن أن يدفع بنك الشعب الصيني إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للحفاظ على عبء السداد للمقاطعات تحت السيطرة.