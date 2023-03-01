دراسة تحذر من الإفراط فى القهوة لمرضى الضغط العالى

كتبت رانيا عامر

يتناول الكثير من الأشخاص أكثر من فنجان قهوة يوميا، لاعتقادهم أن القهوة تزيد من حالة التركيز واليقظة العقلية لديهم، ولكنهم لا يعلمون أن هذا يؤدي بهم إلى مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، خاصة الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وأوضح فريق من الباحثين اليابانيين، أن من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، يعرضون أنفسهم لخطر كبير في حال تناولوا كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم الواحد.وأجريت الدراسة على 18 ألف شخص، نساء ورجالا، واستمرت على مدى عقدين، لأجل رصد تأثير الإكثار من شرب القهوة.

وكشفت دراسة طبية حديثة من هيئة "JACC" اليابانية ،المخاطر في حالة شرب كوبين أو أكثر، في حين لم يجر التحذير من شرب كوب واحد من القهوة أو الشاي ألاخضر من قبل من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم.

كما اكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعا في ضغط الدم ويشربون أكثر من كوبي قهوة، يعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة. وبالفعل اوصت بعض الدراسات السابقة بالاعتدال في المشروبات المنبهة، خاصة لذوي امراض الضغط العالي والسكري وامراض القلب والاوعية الدموية.

وأضافت الأطباء من خلال دراساتهم المتعددة ، ان تناول اكثر من كوبين من القهوة يوميا ، لاصحاب الامراض المزمنة ، يصل بهم الي درجة الإدمان ، والتي تعرضهم الي بعض نوبات القلق ، واضطرابات المعدة ، والارق ، والاجهاض المستمر ، وارتفاع الضغط في الدم باستمرار ، مشاكل في الدورة الشهرية.