اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دار الإفتاء: الإسلام عالج مشكلات ارتفاع الأسعار بالحثَّ على ترشيد الاستهلاك

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:15 ص
دار الإفتاء: الإسلام عالج مشكلات ارتفاع الأسعار بالحثَّ على ترشيد الاستهلاك دار الإفتاء
كتب لؤى على

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أكدت دار الإفتاء أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له.

 

وكانت قد قالت دار الافتاء ان احتكارُ السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات عَملٌ مُحَرَّم شرعًا، فقد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فروى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله  رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».  


دار الافتاء

فتوى

احتكار السلع

غلاء الاسعار

اليوم السابع بلس



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